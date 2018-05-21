Голос Америки. Джина Хаспел официально стала директором ЦРУ
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – президент США Трамп, вице-президент Пенс и госсекретарь Помпео 21 мая приняли участие в церемонии присяги Джины Хаспел на должность нового директора ЦРУ.
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Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию вывести свои силы с оккупированных ею грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии.
Появились новые подробности трагической стрельбы в городе Санта-Фе штата Техас, которая произошла 18 мая 2018 года и унесла жизни 10 человек.
Источник: 24 Канал
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