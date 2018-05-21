Голос Америки. Джина Хаспел офіційно стала директором ЦРУ
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – президент США Трамп, віце-президент Пенс і держсекретар Помпео 21 травня взяли участь у церемонії присяги Джини Хаспел на посаду нового директора ЦРУ.
Також у випуску:
Держсекретар США Майк Помпео призвав Росію вивести свої сили з окупованих нею грузинських територій Абхазії та Південної Осетії.
З'явились нові подробиці трагічної стрілянини в місті Санта-фе штату Техас, яка трапилась 18 травня 2018 року та забрала життя 10 людей.
Джерело: 24 Канал
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