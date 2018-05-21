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ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Голос Америки. Джина Хаспел офіційно стала директором ЦРУ

Голос Америки 74 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – президент США Трамп, віце-президент Пенс і держсекретар Помпео 21 травня взяли участь у церемонії присяги Джини Хаспел на посаду нового директора ЦРУ.

Також у випуску:

Держсекретар США Майк Помпео призвав Росію вивести свої сили з окупованих нею грузинських територій Абхазії та Південної Осетії.

З'явились нові подробиці трагічної стрілянини в місті Санта-фе штату Техас, яка трапилась 18 травня 2018 року та забрала життя 10 людей.

Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп ЦРУ Майк Помпео
Джерело: 24 Канал
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