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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Голос Америки: Facebook запретит пропаганду белого национализма и сепаратизма

      Голос Америки 8 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Facebook пообещали запретить распространять высказывания в поддержку белого национализма и сепаратизма на своих платформах. Этот шаг – реакция на трагедию в Новой Зеландии, где белый националист расстрелял в мечети 50 человек. При этом, он вел прямую трансляцию нападения в соцсети.

      Также в выпуске:

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      Профессор Колумбийского университета объяснил, почему политическая реклама на телевидении не действует на избирателей и как наиболее эффективно агитировать политикам.

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      Теги: Сеть Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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