Голос Америки: Facebook запретит пропаганду белого национализма и сепаратизма

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Facebook пообещали запретить распространять высказывания в поддержку белого национализма и сепаратизма на своих платформах. Этот шаг – реакция на трагедию в Новой Зеландии, где белый националист расстрелял в мечети 50 человек. При этом, он вел прямую трансляцию нападения в соцсети.

Также в выпуске: Boeing придумал, как починить систему в самолетах MAX 8. Профессор Колумбийского университета объяснил, почему политическая реклама на телевидении не действует на избирателей и как наиболее эффективно агитировать политикам.

Источник: 24 канал