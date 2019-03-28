Голос Америки: Facebook запретит пропаганду белого национализма и сепаратизма
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Facebook пообещали запретить распространять высказывания в поддержку белого национализма и сепаратизма на своих платформах. Этот шаг – реакция на трагедию в Новой Зеландии, где белый националист расстрелял в мечети 50 человек. При этом, он вел прямую трансляцию нападения в соцсети.
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Источник: 24 канал
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