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      Голос Америки: Facebook заборонить пропаганду білого націоналізму та сепаратизму

      Голос Америки 42 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Facebook пообіцяли заборонити поширювання висловлювань на підтримку білого націоналізму та сепаратизму на своїх платформах. Цей крок – реакція на трагедію в Новій Зеландії, де білий націоналіст розстріляв у мечеті 50 людей. При цьому, він вів пряму трансляцію нападу в соцмережі.

      Також у випуску:

      Boeing вигадав, як полагодити систему в літаках MAX 8.

      Професор Колумбійського університету пояснив, чому політична реклама на телебаченні не діє на виборців і як найефективніше агітувати політикам.

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      Теги: Голос Америки Новини США Мережа
      Джерело: 24 канал
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