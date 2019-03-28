Голос Америки: Facebook заборонить пропаганду білого націоналізму та сепаратизму
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Facebook пообіцяли заборонити поширювання висловлювань на підтримку білого націоналізму та сепаратизму на своїх платформах. Цей крок – реакція на трагедію в Новій Зеландії, де білий націоналіст розстріляв у мечеті 50 людей. При цьому, він вів пряму трансляцію нападу в соцмережі.
Також у випуску:
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28 березня
Джерело: 24 канал
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