Голос Америки: Фильм о Голодоморе "Цена правды" представляют в США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США представляют ленту украинско-польского производства о Голодоморе. Режиссером является полька Агнешка Холланд. В западных кинотеатрах его покажут под названием "Мистер Джонс".

Также в выпуске: Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда выступила на Генеральной Ассамблее ООН с докладом о гуманитарной ситуации на Востоке Украины.