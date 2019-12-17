Голос Америки: Фильм о Голодоморе "Цена правды" представляют в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США представляют ленту украинско-польского производства о Голодоморе. Режиссером является полька Агнешка Холланд. В западных кинотеатрах его покажут под названием "Мистер Джонс".
Также в выпуске:
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда выступила на Генеральной Ассамблее ООН с докладом о гуманитарной ситуации на Востоке Украины.
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