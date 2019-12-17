Голос Америки: Фільм про Голодомор "Ціна правди" представляють у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США представляють стрічку українсько-польського виробництва про Голодомор. Режисером є полька Агнешка Холланд. У західних кінотеатрах його покажуть під назвами "Містер Джонс".
Також у випуску:
Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда виступила на Генеральній Асамблеї ООН з доповіддю про гуманітарну ситуацію на Сході України.
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