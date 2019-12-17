03:11
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Спадок Дубінського від Януковича. Новий секс-скандал у Раді
      Вєсті.UA
      19:19, 16 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Голос Америки
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Голос Америки: Фільм про Голодомор "Ціна правди" представляють у США

      31 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США представляють стрічку українсько-польського виробництва про Голодомор. Режисером є полька Агнешка Холланд. У західних кінотеатрах його покажуть під назвами "Містер Джонс".

      Також у випуску:

      Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда виступила на Генеральній Асамблеї ООН з доповіддю про гуманітарну ситуацію на Сході України.

      У сукні з великим розрізом: Тіна Кароль показала сексуальне фото
      16 грудня
      3212
      Теги: Голос Америки Новини США Голодомор
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:40 Антоненко має стовідсоткове алібі, – адвокат підозрюваного у справі Шеремета
      Дмитро Гнап 476
      16 грудня , 23:03 Лол, треш, мем: як добре ви знаєте молодіжний сленг – тест
      Василь Денисюк 622
      16 грудня , 22:30 Головні новини 16 грудня: зміни до Конституції від Зеленського, нові гучні призначення
      Андрій Шляхтін 1475
      16 грудня , 22:00 Голі за кермом та мочаться на авто: підбірка смішних правил дорожнього руху з усього світу
      Борис Немировський 1677
      16 грудня , 21:15 Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24
      Анастасія Можаровська 546
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук