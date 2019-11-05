Голос Америки: Где в рейтинге свободы интернета оказалась Украина

В свежем выпуске "Голоса Америки" – по результатам исследования Freedom House, Украина – с частично свободным интернетом. Уровень свободы интернета в стране эксперты оценили в 56 баллов из 100 возможных.

Также в выпуске: Шесть представителей Белого дома не стали давать показаний в рамках расследования по импичменту Трампа. 5 ноября в четырех американских штатах – Кентукки, Миссисипи, Луизиане и Вирджинии – проходят местные выборы. Повлияет ли расследование в отношении импичмента Трампа на симпатии избирателей в США