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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Голос Америки: Де у рейтингу свободи інтернету опинилася Україна

      Голос Америки 106 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – за результатами дослідження Freedom House, Україна – держава із частково вільним інтернетом. Рівень свободи інтернету в країні експерти оцінили у 56 балів зі 100 можливих.

      Також у випуску: 

      Шість предтавників Білого дому не стали давати свідчень у рамках розслідування щодо імпічменту Трампа.

      5 листопада у чотирьох американських штатах – Кентуккі, Міссісіпі, Луїзіані та Вірджинії – проходять місцеві вибори.

      Чи вплине розслідування щодо імпічменту Трампа на симпатії виборців у США

      blog_ava
      Імпічмент Трампа – процес пішов: що може втратити Україна?
      5 листопада
      5381
      Теги: Новини України Новини США Голос Америки Рейтинги Мережа
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