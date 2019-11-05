Голос Америки: Де у рейтингу свободи інтернету опинилася Україна
У свіжому випуску "Голосу Америки" – за результатами дослідження Freedom House, Україна – держава із частково вільним інтернетом. Рівень свободи інтернету в країні експерти оцінили у 56 балів зі 100 можливих.
Також у випуску:
Шість предтавників Білого дому не стали давати свідчень у рамках розслідування щодо імпічменту Трампа.
5 листопада у чотирьох американських штатах – Кентуккі, Міссісіпі, Луїзіані та Вірджинії – проходять місцеві вибори.
Чи вплине розслідування щодо імпічменту Трампа на симпатії виборців у США
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