Голос Америки: генсек НАТО назвал величайшую угрозу для безопасности в мире

В свежем выпуске "Голоса Америки" – генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает величайшей угрозой для безопасности в мире непредсказуемость. По его мнению, глобальный баланс сил сейчас нарушают, в частности, кибервызовы, гибридная война, укрепление Китая и агрессивная Россия. Впрочем, Альянс готов к любым вызовам.

Также в выпуске: Бывшая посол США в Украине Мари Йованович публично рассказала о давлении, которое на нее оказывалось, и как происходил ее отзыв. Белый Дом обнародовал заметки первого разговора Трампа с Зеленским: подробности, реакции, позиции республиканцев и демократов. Роджера Стоуна, экс-советника Дональда Трампа по политическим вопросам, признали виновным в лжесвидетельствовании Конгрессу.