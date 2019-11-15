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      24 Канал Программы Голос Америки
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Голос Америки: генсек НАТО назвал величайшую угрозу для безопасности в мире

      Голос Америки 34 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает величайшей угрозой для безопасности в мире непредсказуемость. По его мнению, глобальный баланс сил сейчас нарушают, в частности, кибервызовы, гибридная война, укрепление Китая и агрессивная Россия. Впрочем, Альянс готов к любым вызовам.

      Также в выпуске:

      Бывшая посол США в Украине Мари Йованович публично рассказала о давлении, которое на нее оказывалось, и как происходил ее отзыв.

      Белый Дом обнародовал заметки первого разговора Трампа с Зеленским: подробности, реакции, позиции республиканцев и демократов.

      Роджера Стоуна, экс-советника Дональда Трампа по политическим вопросам, признали виновным в лжесвидетельствовании Конгрессу.

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      Теги: Йенс Столтенберг НАТО Генсек НАТО Новости США Голос Америки
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