Голос Америки: Генсек НАТО назвав найбільшу загрозу для безпеки у світі
У свіжому випуску "Голосу Америки" – генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає найбільшою загрозою для безпеки у світі непередбачуваність. На його думку, глобальний баланс сил нині порушують, зокрема, кібервиклики, гібридна війна, зміцнення Китаю та агресивна Росія. Втім, Альянс готовий до будь-яких викликів.
Також у випуску:
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