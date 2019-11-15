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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Голос Америки: Генсек НАТО назвав найбільшу загрозу для безпеки у світі

      Голос Америки 114 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає найбільшою загрозою для безпеки у світі непередбачуваність. На його думку, глобальний баланс сил нині порушують, зокрема, кібервиклики, гібридна війна, зміцнення Китаю та агресивна Росія. Втім, Альянс готовий до будь-яких викликів.

      Також у випуску: 

      Колишня посол США в Україні Марі Йованович публічно розповіла про тиск, який на неї чинився, та як відбувалося її відкликання.

      Білий Дім оприлюднив нотатки першої розмови Трампа зі Зеленським: подробиці, реакції, позиції республіканців та демократів.

      Роджера Стоуна, ексрадника Дональда Трампа з політичних питань, визнали винним у неправдивих свідченнях Конгресу.

      Вибухи у Балаклії: де ще в Україні вибухали боєприпаси
      15 листопада
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      Теги: Голос Америки Новини США НАТО Генсек НАТО Єнс Столтенберг
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