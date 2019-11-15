Голос Америки: Генсек НАТО назвав найбільшу загрозу для безпеки у світі

У свіжому випуску "Голосу Америки" – генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає найбільшою загрозою для безпеки у світі непередбачуваність. На його думку, глобальний баланс сил нині порушують, зокрема, кібервиклики, гібридна війна, зміцнення Китаю та агресивна Росія. Втім, Альянс готовий до будь-яких викликів.

Також у випуску: Колишня посол США в Україні Марі Йованович публічно розповіла про тиск, який на неї чинився, та як відбувалося її відкликання. Білий Дім оприлюднив нотатки першої розмови Трампа зі Зеленським: подробиці, реакції, позиції республіканців та демократів. Роджера Стоуна, ексрадника Дональда Трампа з політичних питань, визнали винним у неправдивих свідченнях Конгресу.