Голос Америки: Главный врач США обратился к гражданам
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 23 марта – главный врач США Джероми Адамс обратился к американцам с просьбой оставаться дома. Он отметил, что эта неделя будет плохой. По состоянию на 23 марта количество зараженных коронавирусом в США превысило 41 тысячу человек.
Также в выпуске:
Нью-Йоркская фондовая биржа впервые за 228 лет существования закрыла для торгов свое помещение.
На этой неделе два специальных авиарейса готовятся вылететь из США в Украину.
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