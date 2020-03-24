Голос Америки: Головний лікар США звернувся до громадян

У свіжому випуску "Голосу Америки" за 23 березня – головний лікар США Джеромі Адамс звернувся до американців з проханням залишатися вдома. Він зазначив, що цей тиждень буде поганим. Станом на 23 березня кількість заражених на коронавірус у США перевищила 41 тисячу осіб.

Також у випуску: Нью-Йоркська фондова біржа вперше за 228 років існування закрила для торгів своє приміщення. На цьому тижні два спеціальні авіарейси готуються вилетіти зі США в Україну.