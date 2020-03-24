Голос Америки: Головний лікар США звернувся до громадян
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 23 березня – головний лікар США Джеромі Адамс звернувся до американців з проханням залишатися вдома. Він зазначив, що цей тиждень буде поганим. Станом на 23 березня кількість заражених на коронавірус у США перевищила 41 тисячу осіб.
Також у випуску:
Нью-Йоркська фондова біржа вперше за 228 років існування закрила для торгів своє приміщення.
На цьому тижні два спеціальні авіарейси готуються вилетіти зі США в Україну.
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