Голос Америки: Главный врач США предупреждает американцев готовиться к самой тяжелой недели
В свежем выпуске "Голоса Америки" – главный врач США предупреждает американцев готовиться к самой печальной и тяжелой недели в их жизнях. Он сравнивает эту ситуацию с атакой на Перл-Харбор и терактами 11 сентября. Сейчас в США уже 337 тысяч подтвержденных случаев инфицирования, количество смертей – почти 10 тыс. По расчетам специалистов Белого дома, в общем могут умереть от 100 до 240 тыся человек
Также в выпуске:
В США начали изготавливать маски из парусины.
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