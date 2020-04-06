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      Голос Америки: Главный врач США предупреждает американцев готовиться к самой тяжелой недели

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – главный врач США предупреждает американцев готовиться к самой печальной и тяжелой недели в их жизнях. Он сравнивает эту ситуацию с атакой на Перл-Харбор и терактами 11 сентября. Сейчас в США уже 337 тысяч подтвержденных случаев инфицирования, количество смертей – почти 10 тыс. По расчетам специалистов Белого дома, в общем могут умереть от 100 до 240 тыся человек

      Также в выпуске:

      В США начали изготавливать маски из парусины.

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Жертвы Голос Америки Новости политики
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