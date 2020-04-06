Голос Америки: Головний лікар США попереджає американців готуватися до найважчого тижня
У свіжому випуску "Голосу Америки" – головний лікар США попереджає американців готуватися до найсумнішого і найважчого тижня в їхніх життях. Він порівнює цю ситуацію із атакою на Перл-Гарбор та терактами 11 вересня. Зараз у США вже 337 тисяч підтверджених випадків інфікування, кількість смертей – майже 10 тис. За розрахунками фахівців Білого дому, загалом можуть померти від 100 до 240 тисяч людей.
Також у випуску:
В США почали виготовляти маски з парусини.
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