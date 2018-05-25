Голос Америки. Госдепартамент США отреагировал на выводы расследования катастрофы "Боинга777"
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – пора России признать свое участие в сбитии самолета МН-17 и прекратить наглую компанию по дезинформации. Госдепартамент США отреагировал на выводы независимой международной комиссии по расследованию катастрофы "Боинга777".
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Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд, заявил, что США остается крупнейшей мировой силой в борьбе за мир.
Источник: 24 Канал
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