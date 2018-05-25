Голос Америки. Держдепартамент США відреагував на висновки розслідування катастрофи "Боїнга777"

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – настав час Росії визнати свою участь у збитті літака МН-17 і припинити нахабну компанію з дезінформації. Держдепартамент США відреагував на висновки незалежної міжнародної комісії з розслідування катастрофи "Боїнга777".

Також у випуску: Дональ Трамп, виступаючи перед випускниками військово-морської академії США в Аннаполісі, штаті Меріленд, заявив, що США залишається найбільшою світовою силою в боротьбі за мир.