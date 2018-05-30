Голос Америки. Госсекретарь США намерен помочь Украине
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Госсекретарь США во время встречи с венгерским министром иностранных дел подчеркнул необходимость немедленно помочь Украине.
Также в выпуске:
Инсценировка смерти Бабченко – комментарий бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона Карпентера по поводу спецоперации СБУ.
Представители ООН напомнили о том, что конфликт на востоке Украины далек от завершения и требует обновления международных усилий для его решения.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии