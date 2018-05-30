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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Голос Америки. Госсекретарь США намерен помочь Украине

Голос Америки 78 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Госсекретарь США во время встречи с венгерским министром иностранных дел подчеркнул необходимость немедленно помочь Украине.

Также в выпуске:

Инсценировка смерти Бабченко – комментарий бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона Карпентера по поводу спецоперации СБУ.

Представители ООН напомнили о том, что конфликт на востоке Украины далек от завершения и требует обновления международных усилий для его решения.

Теги: Новости США "Убийство" Аркадия Бабченко Новости Украины Новости политики Новости России Голос Америки ООН
Источник: 24 Канал
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