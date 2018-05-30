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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Голос Америки. Держсекретар США має намір допомогти Україні

Голос Америки 134 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Держсекретар США під час зустрічі із угорським міністром закордонних справ наголосив на необхідності негайно допомогти Україні.

Також у випуску:

Інсценування смерті Бабченка - коментар колишнього високопосадовця Пентагону Карпентера з приводу спецоперації СБУ. 

Представники ООН нагадали про те, що конфлікт на сході України далекий від завершення і потребує поновлення міжнародних зусиль для його розв’язання.

Теги: Новини України Новини політики "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини Росії Голос Америки Новини США ООН
Джерело: 24 Канал
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