Голос Америки. Госсекретарь США верит, что ЕС не снимет санкции с России

Голос Америки. Госсекретарь США верит, что ЕС не снимет санкции с РоссииГолос Америки 30 Читати новину українською
Майк Помпео заявил, что США верят, что Италия и Европейский союз не снимут санкции против России. Госсекретарь США в очередной раз заверил, что Соединенные штаты Америки не признают оккупацию Россией Крыма и вторжение в Украину.
Также в выпуске:
Американские эксперты предупреждают – встреча Трампа и Путина может навредить транс-атлантическим отношениям.
Майк Помпео заявил, что Россию необходимо включить в геополитический диалог.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии