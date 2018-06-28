Голос Америки. Держсекретар США вірить, що ЄС не зніме санкцій з Росії

Голос Америки. Держсекретар США вірить, що ЄС не зніме санкцій з РосіїГолос Америки 49 Читать новость на русском
Майк Помпео заявив, що США вірять, що Італія і Європейський союз не знімуть санкції проти Росії. Держсекретар США вкотре запевнив, що Сполучені штати Америки не визнають окупації Росією Криму та вторгнення в Україну.
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Майк Помпео заявив, що Росію необхідно включити в геополітичний діалог.
Джерело: 24 Канал
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