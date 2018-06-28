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Телеканал новин 24 Програми Голос Америки

Голос Америки. Держсекретар США вірить, що ЄС не зніме санкцій з Росії

Голос Америки 49 Читать новость на русском

Майк Помпео заявив, що США вірять, що Італія і Європейський союз не знімуть санкції проти Росії. Держсекретар США вкотре запевнив, що Сполучені штати Америки не визнають окупації Росією Криму та вторгнення в Україну.

Також у випуску:

Американські експерти попереджають – зустріч Трампа та Путіна може зашкодити транс-атлантичним відносинам.

Майк Помпео заявив, що Росію необхідно включити в геополітичний діалог.

Теги: Новини США Голос Америки Новини Росії Санкції Дональд Трамп Володимир Путін Майк Помпео
Джерело: 24 Канал
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