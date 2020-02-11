Голос Америки: Избирательная кампания в США набирает обороты
В свежем выпуске "Голоса Америки" – предварительные внутрипартийные выборы прошли в штате Нью-Гемпшир. По их результатам во всех штатах демократы определяются со своим кандидатом, который поборется с президентом Трампом на всеобщих выборах.
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В течение десятилетий президентские дебаты в США проходили в университетских городках, ведь те имеют просторные помещения, большие места для парковки и медиацентры.
Вызовы, созданные российскими ракетными системами, станут темой рассмотрения на заседании министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе 12 февраля.
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