Голос Америки: Избирательная кампания в США набирает обороты

В свежем выпуске "Голоса Америки" – предварительные внутрипартийные выборы прошли в штате Нью-Гемпшир. По их результатам во всех штатах демократы определяются со своим кандидатом, который поборется с президентом Трампом на всеобщих выборах.

Также в выпуске: В течение десятилетий президентские дебаты в США проходили в университетских городках, ведь те имеют просторные помещения, большие места для парковки и медиацентры. Вызовы, созданные российскими ракетными системами, станут темой рассмотрения на заседании министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе 12 февраля.