Голос Америки: Виборча кампанія у США набирає обертів

У свіжому випуску "Голосу Америки" – попередні внутрішньопартійні вибори пройшли у штаті Нью-Гемпшир. За їх результатами у всіх штатах демократи визначаються зі своїм кандидатом, який змагатиметься з президентом Трампом на загальних виборах.

Також у випуску: Протягом десятиліть президентські дебати в США проходили в університецьких містечках, адже ті мають просторі приміщення, великі місця для паркування та медіацентри. Виклики створені російськими ракетними системами стануть темою розгляду на засіданні міністрів оборони країн членів НАТО у Брюсселі 12 лютого.