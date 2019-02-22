Голос Америки: Экс-чиновник объяснил, чего ждет Путин от Украины и Европы

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дэниел Фрид, один из бывших авторов санкционной политики Госдепартамента, заявил, что причина, почему Владимир Путин не выполнил Минские договоренности в том, что он думает, что сможет продолжить давление на Украину. Он ждет, как Европа разъединится или же Украина вернется к своему коррумпированному состоянию времен Януковича.

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