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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Голос Америки: Экс-чиновник объяснил, чего ждет Путин от Украины и Европы

      Голос Америки 23 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дэниел Фрид, один из бывших авторов санкционной политики Госдепартамента, заявил, что причина, почему Владимир Путин не выполнил Минские договоренности в том, что он думает, что сможет продолжить давление на Украину. Он ждет, как Европа разъединится или же Украина вернется к своему коррумпированному состоянию времен Януковича.

      Также в выпуске:

      В штате Северная Каролина проведут повторные выборы конгрессмена: следователи обнаружили попытку фальсификации.

      Джинс вместо шелка, краска вместо пуговиц – как создают костюмы в Голливуде?

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      Теги: Новости Украины Владимир Путин Европа Украина – Россия Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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