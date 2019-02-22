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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Голос Америки: Екс-посадовець США пояснив, чого Путін чекає від України після виборів

      Голос Америки 75 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Деніел Фрід, один із колишніх авторів санкційної політики Держдепартаменту, заявив, що причина, чому Володимир Путін не виконав Мінські домовленості в тому, що він думає, що зможе продовжити тиск на Україну. Він чекає, як Європа роз'єднається або ж Україна повернеться до свого корумпованого та податливого стану часів Януковича.

      Також у випуску:

      У штаті Північна Кароліна проведуть повторні вибори конгресмена: слідчі виявили спробу фальсифікації.

      Джинс замість шовку, фарба замість ґудзиків – як створюють костюми у Голлівуді?

      blog_ava
      Що не можна говорити людині, у якої рак
      сьогодні
      3812
      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Україна – Росія Європа Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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