Голос Америки: Екс-посадовець США пояснив, чого Путін чекає від України після виборів
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Деніел Фрід, один із колишніх авторів санкційної політики Держдепартаменту, заявив, що причина, чому Володимир Путін не виконав Мінські домовленості в тому, що він думає, що зможе продовжити тиск на Україну. Він чекає, як Європа роз'єднається або ж Україна повернеться до свого корумпованого та податливого стану часів Януковича.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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