Голос Америки: Екс-посадовець США пояснив, чого Путін чекає від України після виборів

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Деніел Фрід, один із колишніх авторів санкційної політики Держдепартаменту, заявив, що причина, чому Володимир Путін не виконав Мінські домовленості в тому, що він думає, що зможе продовжити тиск на Україну. Він чекає, як Європа роз'єднається або ж Україна повернеться до свого корумпованого та податливого стану часів Януковича.

Також у випуску: У штаті Північна Кароліна проведуть повторні вибори конгресмена: слідчі виявили спробу фальсифікації. Джинс замість шовку, фарба замість ґудзиків – як створюють костюми у Голлівуді?