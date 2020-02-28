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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Голос Америки: Экс-посол США в Украине прокомментировал открытие дела против Байдена

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – ГБР зарегистрировало уголовное производство по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина о давлении, которое, как он утверждает, совершал против него Джо Байден. Бывший посол США Уильям Тейлор выразил надежду, что это не повредит двухпартийной поддержке Украины в США. Ведь она является важнейшим стратегическим достоянием страны.

      Також у випуску: 

      Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні.

      У НАТО висловили солідарність з Туреччиною та закликали РФ та Сирію активізувати зусилля у пошуках мирного врегулювання конфлікту.

      Эрдоган будет идти к определенной точке обострения с Путиным, – Маломуж
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      Теги: Государственное бюро расследований Новости Украины Новости США Голос Америки
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