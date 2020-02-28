Голос Америки: Экс-посол США в Украине прокомментировал открытие дела против Байдена

В свежем выпуске "Голоса Америки" – ГБР зарегистрировало уголовное производство по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина о давлении, которое, как он утверждает, совершал против него Джо Байден. Бывший посол США Уильям Тейлор выразил надежду, что это не повредит двухпартийной поддержке Украины в США. Ведь она является важнейшим стратегическим достоянием страны.

Також у випуску: Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні. У НАТО висловили солідарність з Туреччиною та закликали РФ та Сирію активізувати зусилля у пошуках мирного врегулювання конфлікту.