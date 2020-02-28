23:27
28 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов заборонив коронавірус. Штучний інтелект Путіна
      Вєсті Кремля
      22:44, сьогодні
      Вєсті.UA: Тимошенко рятує світ. Милованов заразився коронавірусною експертністю
      Вєсті.UA
      21:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Голос Америки: Експосол США в Україні прокоментував відкриття справи проти Байдена

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – ДБР зареєструвало кримінальне провадження за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна про тиск, який, як він стверджує, чинив проти нього Джо Байден. Колишній посол США Вільям Тейлор висловив сподівання, що це не зашкодить двопартійній підтримці України у США. Адже вона є найважливішим стратегічним здобутком країни.

      Також у випуску: 

      Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні.

      У НАТО висловили солідарність з Туреччиною та закликали РФ та Сирію активізувати зусилля у пошуках мирного врегулювання конфлікту.

      Епідемія коронавірусу: лікарі оприлюднили результати розтину померлих
      сьогодні
      Теги: Державне бюро розслідувань Новини України Новини США Голос Америки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 23:00 Третя світова війна: до чого можуть призвести відносини Росії та Туреччини
      Іван Яковина
      сьогодні , 22:00 Кримські татари і повернення Криму: Київ повинен визначитись з етнонаціональною політикою
      Павло Казарін
      сьогодні , 10:00 Дмитро Феліксов, Concert.ua: про кризи, перемоги та шоу MONATIK на Олімпійському
      Рузана Ємельянова
      сьогодні , 11:07 Міфи про інвестиції на фондовому ринку
      сьогодні , 16:16 Чим здивували електрокаміни на міжнародній виставці KIFF 2020
      Соня Волошин
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук