Голос Америки: Експосол США в Україні прокоментував відкриття справи проти Байдена

У свіжому випуску "Голосу Америки" – ДБР зареєструвало кримінальне провадження за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна про тиск, який, як він стверджує, чинив проти нього Джо Байден. Колишній посол США Вільям Тейлор висловив сподівання, що це не зашкодить двопартійній підтримці України у США. Адже вона є найважливішим стратегічним здобутком країни.

Також у випуску: Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу до "дуже високого" на глобальному рівні. У НАТО висловили солідарність з Туреччиною та закликали РФ та Сирію активізувати зусилля у пошуках мирного врегулювання конфлікту.