Голос Америки. Эксперт объяснил, зачем Трамп активно поднимает тему России

В свежем выпуске "Голос Америки" – в Москву отправился советник Трампа, чтобы обсудить возможную встречу президентов США и России. Американский эксперт верит, что Трамп поднимает тему России, чтобы отвлечь внимание от невыгодных для себя вопросов.

Также в выпуске: Мелания Трамп решила лично убедиться, что происходит с детьми нелегалов, которых забирают у их родителей. Как в Техасе встретили исполнительный указ президента, который останавливает практику разъединения семей нелегалов.