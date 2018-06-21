Голос Америки. Эксперт объяснил, зачем Трамп активно поднимает тему России

Голос Америки. Эксперт объяснил, зачем Трамп активно поднимает тему РоссииГолос Америки 76 Читати новину українською
В свежем выпуске "Голос Америки" – в Москву отправился советник Трампа, чтобы обсудить возможную встречу президентов США и России. Американский эксперт верит, что Трамп поднимает тему России, чтобы отвлечь внимание от невыгодных для себя вопросов.
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Мелания Трамп решила лично убедиться, что происходит с детьми нелегалов, которых забирают у их родителей.
Как в Техасе встретили исполнительный указ президента, который останавливает практику разъединения семей нелегалов.
Источник: 24 канал
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