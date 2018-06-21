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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки

Голос Америки. Эксперт объяснил, зачем Трамп активно поднимает тему России

Голос Америки 76 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – в Москву отправился советник Трампа, чтобы обсудить возможную встречу президентов США и России. Американский эксперт верит, что Трамп поднимает тему России, чтобы отвлечь внимание от невыгодных для себя вопросов.

Также в выпуске:

Мелания Трамп решила лично убедиться, что происходит с детьми нелегалов, которых забирают у их родителей.

Как в Техасе встретили исполнительный указ президента, который останавливает практику разъединения семей нелегалов.

Теги: Новости США Дональд Трамп Новости России Голос Америки
Источник: 24 канал
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