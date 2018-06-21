Голос Америки. Експерт США пояснив, навіщо Трамп активно порушує тему Росії

У свіжому випуску "Голос Америки" – в Москву відправився радник Трампа, щоб обговорити ймовірну зустріч президентів США та Росії. Американський експерт вірить, що Трамп порушує тему Росії, аби відволікти увагу від невигідних для себе питань.

Також у випуску: Меланія Трамп вирішила особисто переконатися, що відбувається з дітьми нелегалів, яких забирають в їхніх батьків. Як у Техасі зустріли виконавчий указ президента, який зупиняє практику роз’єднання родин нелегалів.