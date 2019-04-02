Голос Америки: Эксперты из Вашингтона считают украинские выборы образцом демократичности
В свежем выпуске "Голоса Америки" – по мнению зарубежных экспертов, Украина продемонстрировала демократию и дала урок россиянам, показав как надо проводить выборы.
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Министры иностранных дел стран НАТО прибывают Вашингтон, где в среду состоится их встреча по случаю 70 годовщины создания Североатлантического альянса.
Источник: 24 канал
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