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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Голос Америки: Експерти з Вашингтону вважають українські вибори взірцем демократії

      Голос Америки 182 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – на думку закордонних експертів, Україна продемонструвала демократію та дала урок росіянам, показавши як треба проводити вибори.

      Також у випуску:

      Міністри закордонних справ країн НАТО прибувають Вашингтона, де у середу відбудеться їхня зустріч з нагоди 70 річниці створення Північно-Атлантичного альянсу.

       

       

      blog_ava
      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували в областях України
      2 квітня
      11939
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Голос Америки Україна – Росія Новини США
      Джерело: 24 канал
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