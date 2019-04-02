Голос Америки: Експерти з Вашингтону вважають українські вибори взірцем демократії
У свіжому випуску "Голосу Америки" – на думку закордонних експертів, Україна продемонструвала демократію та дала урок росіянам, показавши як треба проводити вибори.
Також у випуску:
Міністри закордонних справ країн НАТО прибувають Вашингтона, де у середу відбудеться їхня зустріч з нагоди 70 річниці створення Північно-Атлантичного альянсу.
Джерело: 24 канал
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