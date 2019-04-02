Голос Америки: Експерти з Вашингтону вважають українські вибори взірцем демократії

У свіжому випуску "Голосу Америки" – на думку закордонних експертів, Україна продемонструвала демократію та дала урок росіянам, показавши як треба проводити вибори.

Також у випуску: Міністри закордонних справ країн НАТО прибувають Вашингтона, де у середу відбудеться їхня зустріч з нагоди 70 річниці створення Північно-Атлантичного альянсу.

Джерело: 24 канал