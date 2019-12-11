Голос Америки: Эксперты США обеспокоены визитом Лаврова в Вашингтон

В свежем выпуске "Голоса Америки" – эксперты в США считают, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон посылает ужасный сигнал. Особенно беспокоит аналитиков встреча российского министра с президентом Дональдом Трампом.

Также в выпуске: В США предусматривается обязательное введение санкций против компаний, которые принимают участие в проектах "Северный поток-2" и "Турецкий поток".