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      Голос Америки: Эксперты США обеспокоены визитом Лаврова в Вашингтон

      Голос Америки 23 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – эксперты в США считают, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон посылает ужасный сигнал. Особенно беспокоит аналитиков встреча российского министра с президентом Дональдом Трампом.

      Также в выпуске:

      В США предусматривается обязательное введение санкций против компаний, которые принимают участие в проектах "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

       

       

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      Теги: Новости России Сергей Лавров Новости США Голос Америки
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