Голос Америки: Эксперты США обеспокоены визитом Лаврова в Вашингтон
В свежем выпуске "Голоса Америки" – эксперты в США считают, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон посылает ужасный сигнал. Особенно беспокоит аналитиков встреча российского министра с президентом Дональдом Трампом.
Также в выпуске:
В США предусматривается обязательное введение санкций против компаний, которые принимают участие в проектах "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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