Голос Америки: Експерти США занепокоєні візитом Лаврова до Вашингтона
У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти у США вважають, що візит очільника МЗС РФ Сергія Лаврова до Вашингтона надсилає жахливий сигнал. Особливо непокоїть аналітиків зустріч російського міністра з президентом Дональдом Трампом.
Також у випуску:
У США передбачається обов'язкове запровадження санкцій проти компаній, якій беруть участь у проєктах "Північний потік-2" та "Турецький потік".
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