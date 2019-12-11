Голос Америки: Експерти США занепокоєні візитом Лаврова до Вашингтона

У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти у США вважають, що візит очільника МЗС РФ Сергія Лаврова до Вашингтона надсилає жахливий сигнал. Особливо непокоїть аналітиків зустріч російського міністра з президентом Дональдом Трампом.

Також у випуску: У США передбачається обов'язкове запровадження санкцій проти компаній, якій беруть участь у проєктах "Північний потік-2" та "Турецький потік".