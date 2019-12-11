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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      Голос Америки: Експерти США занепокоєні візитом Лаврова до Вашингтона

      Голос Америки 114 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – експерти у США вважають, що візит очільника МЗС РФ Сергія Лаврова до Вашингтона надсилає жахливий сигнал. Особливо непокоїть аналітиків зустріч російського міністра з президентом Дональдом Трампом.

      Також у випуску:

      У США передбачається обов'язкове запровадження санкцій проти компаній, якій беруть участь у проєктах "Північний потік-2" та "Турецький потік".

       

       

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      Теги: Новини Росії Голос Америки Новини США Сергій Лавров
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