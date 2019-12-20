Голос Америки: Эксперты США осудили строительство "Северного потока-2"
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Конгресс одобрил оборонный бюджет на 2020 год, который закрепляет санкции против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока-2". Эксперты считают его геополитическим проектом Кремля, что противоречит стратегическим интересам Вашингтона. По их мнению, США должны не допустить его завершения.
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