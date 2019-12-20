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      Голос Америки: Експерти США засудили будівництво "Північного потоку-2"

      Голос Америки 41 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Конгрес схвалив оборонний бюджет на 2020 рік, який закріплює санкції проти компаній, задіяних у побудові "Північного потоку-2". Експерти вважають його геополітичним проєктом Кремля, що суперечить стратегічним інтересам Вашингтона. На їх думку, США повинні не допустити його завершення.

      Також у випуску: 

      Святий Миколай завітав до школи українознавства в американському Сан-Франциско.

      Чи зможуть американські санкції зупинити будівництво "Північного потоку-2".

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      Теги: Новини Росії Голос Америки Північний потік-2 Новини США
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