Голос Америки: Експерти США засудили будівництво "Північного потоку-2"
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Конгрес схвалив оборонний бюджет на 2020 рік, який закріплює санкції проти компаній, задіяних у побудові "Північного потоку-2". Експерти вважають його геополітичним проєктом Кремля, що суперечить стратегічним інтересам Вашингтона. На їх думку, США повинні не допустити його завершення.
Також у випуску:
Святий Миколай завітав до школи українознавства в американському Сан-Франциско.
Чи зможуть американські санкції зупинити будівництво "Північного потоку-2".
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