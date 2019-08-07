Голос Америки: Эксперты в США прокомментировали звонок Зеленского Путину
В свежем выпуске "Голоса Америки" – бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что проблемы в звонке Зеленского к Путину нет. Однако важно то, что украинский лидер говорил русскому. Кроме этого, американец убежден, что действующий президент Украины у лучшей позиции по решению вопросов с Кремлем, чем Петр Порошенко.
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Источник: 24 канал
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