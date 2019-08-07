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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Голос Америки: Експерти у США прокоментували дзвінок Зеленського Путіну

      Голос Америки 429 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що проблеми у дзвінку Зеленського до Путіна немає. Проте важливо те, що український лідер говорив російському. Крім цього, американець переконаний, що чинний президент України є у кращій позиції щодо вирішення питань з Кремлем, ніж Петро Порошенко.

      Також у випуску: 

      Які настрої панують в американському суспільстві після масових стрілянин. 

      У Нью-Йорку люди прийняли звуки вихлопної труби мотоцикла за вогнепальні постріли. 

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Володимир Путін Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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