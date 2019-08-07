Голос Америки: Експерти у США прокоментували дзвінок Зеленського Путіну
У свіжому випуску "Голосу Америки" – колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що проблеми у дзвінку Зеленського до Путіна немає. Проте важливо те, що український лідер говорив російському. Крім цього, американець переконаний, що чинний президент України є у кращій позиції щодо вирішення питань з Кремлем, ніж Петро Порошенко.
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Джерело: 24 канал
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