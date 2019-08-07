Голос Америки: Експерти у США прокоментували дзвінок Зеленського Путіну

У свіжому випуску "Голосу Америки" – колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що проблеми у дзвінку Зеленського до Путіна немає. Проте важливо те, що український лідер говорив російському. Крім цього, американець переконаний, що чинний президент України є у кращій позиції щодо вирішення питань з Кремлем, ніж Петро Порошенко.

Також у випуску: Які настрої панують в американському суспільстві після масових стрілянин. У Нью-Йорку люди прийняли звуки вихлопної труби мотоцикла за вогнепальні постріли.

Джерело: 24 канал