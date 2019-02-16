Голос Америки: Это попытка Трампа захватить больше власти – Конгресс о введении ЧП

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Конгресс США пообещал законодательно бороться с таким решением Дональда Трампа. Лидеры Демократической партии назвали это угрозой для конституции и попыткой президента захватить больше власти, поскольку на строительство стены могут потратить деньги, которые должны пойти на другие проекты.

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