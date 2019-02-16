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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
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      Голос Америки: Это попытка Трампа захватить больше власти – Конгресс о введении ЧП

      Голос Америки 8 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Конгресс США пообещал законодательно бороться с таким решением Дональда Трампа. Лидеры Демократической партии назвали это угрозой для конституции и попыткой президента захватить больше власти, поскольку на строительство стены могут потратить деньги, которые должны пойти на другие проекты.

      Также в выпуске:

      Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за ситуации на южной границе.

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      Теги: Голос Америки Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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