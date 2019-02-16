Голос Америки: Это попытка Трампа захватить больше власти – Конгресс о введении ЧП
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Конгресс США пообещал законодательно бороться с таким решением Дональда Трампа. Лидеры Демократической партии назвали это угрозой для конституции и попыткой президента захватить больше власти, поскольку на строительство стены могут потратить деньги, которые должны пойти на другие проекты.
Также в выпуске:
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за ситуации на южной границе.
Что такое певчие валентинки и кому их дарят?
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Женская сборная Украины сыграет против России в матче за 3 место на чемпионате Европысегодня , 12:09
-
Когда Гройсман внесет представление относительно назначения Супрун министром здравоохранениясегодня , 10:27
-
Главные новости 15 февраля: Мангер – на свободе, Тимошенко подозревается в незаконном обогащениисегодня , 09:01
Комментарии