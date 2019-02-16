Голос Америки: Це спроба Трампа захопити більше влади – Конгрес про введення надзвичайного стану
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Конгрес США пообіцяв законодавчо боротися з таким рішенням Дональда Трампа. Лідери Демократичної партії назвали це загрозою для конституції та спробою президента захопити більше влади, оскільки на будівництво стіни можуть витратити гроші, які мали б піти на інші проекти.
Таокж у випуску:
Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у США через ситуацію на південному кордоні.
Що таке співочі валентинки та кому їх дарують?
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі