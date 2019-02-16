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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Голос Америки: Це спроба Трампа захопити більше влади – Конгрес про введення надзвичайного стану

      Голос Америки 65 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Конгрес США пообіцяв законодавчо боротися з таким рішенням Дональда Трампа. Лідери Демократичної партії назвали це загрозою для конституції та спробою президента захопити більше влади, оскільки на будівництво стіни можуть витратити гроші, які мали б піти на інші проекти.

      Таокж у випуску:

      Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у США через ситуацію на південному кордоні.

      Що таке співочі валентинки та кому їх дарують?

      blog_ava
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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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