Голос Америки: Це спроба Трампа захопити більше влади – Конгрес про введення надзвичайного стану

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Конгрес США пообіцяв законодавчо боротися з таким рішенням Дональда Трампа. Лідери Демократичної партії назвали це загрозою для конституції та спробою президента захопити більше влади, оскільки на будівництво стіни можуть витратити гроші, які мали б піти на інші проекти.

Таокж у випуску: Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у США через ситуацію на південному кордоні. Що таке співочі валентинки та кому їх дарують?