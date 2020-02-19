Голос Америки: Эвакуированные из Уханя американцы рассказали о карантине в США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Калифорнии из-под карантина вышли первые 160 американцев, которых эвакуировали из Уханя две недели назад. Они рассказали, что 14 дней в изоляции на военной базе были больше похожи на курорт.

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От коронавируса умерли уже более двух тысяч человек, впрочем лишь шесть из них не в Китае.

В четверг, 20 февраля, самолет из Уханя с украинцами и иностранцами на борту должен приземлиться в аэропорту "Борисполь".