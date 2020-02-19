Голос Америки: Евакуйовані з Уханя американці розповіли про карантин у США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Каліфорнії з-під карантину вийшли перші 160 американців, яких евакуювали з Уханя два тижні тому. Вони розповіли, що 14 днів в ізоляції на військовій базі були більше схожими на курорт.

Також у випуску:

Від коронавірусу померли вже понад дві тисячі людей, втім лише шестеро з них не в Китаї.

У четвер, 20 лютого, літак з Уханя з українцями та іноземцями на борту має приземлитись в аеропорту "Бориспіль".