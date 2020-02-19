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      КОРОНАВІРУС 2020 БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ООН
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      Голос Америки: Евакуйовані з Уханя американці розповіли про карантин у США

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Каліфорнії з-під карантину вийшли перші 160 американців, яких евакуювали з Уханя два тижні тому. Вони розповіли, що 14 днів в ізоляції на військовій базі були більше схожими на курорт.

      Також у випуску:

      Від коронавірусу померли вже понад дві тисячі людей, втім лише шестеро з них не в Китаї. 

      У четвер, 20 лютого, літак з Уханя з українцями та іноземцями на борту має приземлитись в аеропорту "Бориспіль". 

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини США Коронавірус 2020 Китай Голос Америки
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