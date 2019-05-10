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      Голос Америки: Юрист Трампа встретится с Зеленским

      6 Читати новину українською
      Голос Америки
      Голос Америки / 24 канал

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – юрист Руди Джулиани прилетит в Киев, чтобы убедить руководство Украины продолжить расследование, которые могут быть полезными для Дональда Трампа. Его также интересует участие бывшего вице-президента Джо Байдена в бизнесе одного из украинских олигархов.

      Также в выпуске:

      Какими должны быть первые шаги Зеленского на должности президента.

      Как Украине защищаться от гибридной войны.

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      Теги: Голос Америки Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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