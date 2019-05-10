Голос Америки: Юрист Трампа встретится с Зеленским
В свежем выпуске "Голоса Америки" – юрист Руди Джулиани прилетит в Киев, чтобы убедить руководство Украины продолжить расследование, которые могут быть полезными для Дональда Трампа. Его также интересует участие бывшего вице-президента Джо Байдена в бизнесе одного из украинских олигархов.
Также в выпуске:
Какими должны быть первые шаги Зеленского на должности президента.
Как Украине защищаться от гибридной войны.
Источник: 24 канал
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