Голос Америки: Юрист Трампа зустрінеться із Зеленським

У свіжому випуску "Голосу Америки" – юрист Руді Джуліані прилетить до Києва, щоб переконати керівництво України продовжити розслідування, які можуть бути корисними для Дональда Трампа. Його також цікавить участь колишнього віце-президента Джо Байдена в бізнесі одного з українських олігархів.

Також у випуску: Які мають бути перші кроки Зеленського на посаді президента. Як Україні захищатись від гібридної війни.

Джерело: 24 канал