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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
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      Голос Америки: Юрист Трампа зустрінеться із Зеленським

      Голос Америки 77 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – юрист Руді Джуліані прилетить до Києва, щоб переконати керівництво України продовжити розслідування, які можуть бути корисними для Дональда Трампа. Його також цікавить участь колишнього віце-президента Джо Байдена в бізнесі одного з українських олігархів.

      Також у випуску:

      Які мають бути перші кроки Зеленського на посаді президента. 

      Як Україні захищатись від гібридної війни.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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