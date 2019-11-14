Голос Америки: Как американцы реагируют на процедуру импичмента

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Конгрессе США состоялись публичные слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. Сам глава Белого дома в соцсети назвал их "самым большим мошенничеством в истории американской политики". А вот мысли американцев разделились по этому поводу.

Также в выпуске: В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба в школе. Организация Трампа ищет инвесторов, готовых приобрести права на аренду гостиницы Trump International в Вашингтоне, и подготовила с этой целью рекламную брошюру.