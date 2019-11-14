00:04
15 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Медведев ставит пенсионеров на колени. Почему Ким Чен Ын дружит с Путиным
      Вєсті Кремля
      22:11, 14 ноября
      Вести.UA: Тимошенко вынесла приговор Зеленскому. Эпическое возвращении Онищенко
      Вєсті.UA
      20:39, 14 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Голос Америки
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ

      Голос Америки: Как американцы реагируют на процедуру импичмента

      Голос Америки 53 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Конгрессе США состоялись публичные слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. Сам глава Белого дома в соцсети назвал их "самым большим мошенничеством в истории американской политики". А вот мысли американцев разделились по этому поводу.

      Также в выпуске:

      В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба в школе.

      Организация Трампа ищет инвесторов, готовых приобрести права на аренду гостиницы Trump International в Вашингтоне, и подготовила с этой целью рекламную брошюру.

      blog_ava
      Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
      14 ноября
      17095
      Теги: Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 14 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 14 ноября: Рада приняла бюджет, скандал со Скороход, победа сборной
      14 ноября , 22:37 Главные новости 14 ноября: Рада приняла бюджет, скандал со Скороход, победа сборной
      Ірина Кошанська 186
      Два фронти однієї війни, або Як це жити у зоні бойових дій
      14 ноября , 22:00 Два фронти однієї війни, або Як це жити у зоні бойових дій
      Повернись живим 127
      Диджитализация Украины: ее преимущества и угрозы – прогноз эксперта по кибербезопасности
      14 ноября , 21:09 Диджитализация Украины: ее преимущества и угрозы – прогноз эксперта по кибербезопасности
      Ірина Полицька 73
      Украина вырвала победу над Эстонией благодаря голу после рикошета в добавленное время: видео
      14 ноября , 21:06 Украина вырвала победу над Эстонией благодаря голу после рикошета в добавленное время: видео
      Ігор Саджениця 541
      Дело бракованных бронежилетов: почему активисты протестуют против задержания Марченко
      14 ноября , 21:01 Дело бракованных бронежилетов: почему активисты протестуют против задержания Марченко
      Євгенія Мазур 216
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук