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      Голос Америки: Як американці реагують на процедуру імпічменту

      Голос Америки 181 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Конгресі США відбулися публічні слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа. Сам очільник Білого дому у соцмережі назвав їх "найбільшим шахрайством в історії американської політики". А от думки американців розділилися щодо цього.

      Також у випуску:

      У передмісті Лос-Анджелеса сталася стрілянина у школі.

      Організація Трампа шукає інвесторів, готових придбати права на оренду готелю Trump International у Вашингтоні та підготувала з цією метою рекламну брошуру.

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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп
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