Голос Америки: Як американці реагують на процедуру імпічменту
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Конгресі США відбулися публічні слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа. Сам очільник Білого дому у соцмережі назвав їх "найбільшим шахрайством в історії американської політики". А от думки американців розділилися щодо цього.
Також у випуску:
У передмісті Лос-Анджелеса сталася стрілянина у школі.
Організація Трампа шукає інвесторів, готових придбати права на оренду готелю Trump International у Вашингтоні та підготувала з цією метою рекламну брошуру.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі