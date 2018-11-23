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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Голос Америки. Как американцы штурмовали магазины в "Черную пятницу"

      Голос Америки 29 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – американцы после празднования Дня благодарения сразу же отправились в торговые центры, чтобы как только откроется дверь окунуться в покупки по сниженным ценам. Однако, эксперты отметили, что граждане США все больше отдают предпочтение онлайн-покупкам.

      Также в выпуске:

      Украинцы США чтят память жертв искусственного голода в Украине 1932-33 годов.

      День благодарения на пепелище: за что благодарны тысячи калифорнийцев, потерявших свои дома в лесных пожарах?

      Теги: Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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