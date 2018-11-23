Голос Америки. Как американцы штурмовали магазины в "Черную пятницу"

В свежем выпуске "Голос Америки" – американцы после празднования Дня благодарения сразу же отправились в торговые центры, чтобы как только откроется дверь окунуться в покупки по сниженным ценам. Однако, эксперты отметили, что граждане США все больше отдают предпочтение онлайн-покупкам.

Также в выпуске: Украинцы США чтят память жертв искусственного голода в Украине 1932-33 годов. День благодарения на пепелище: за что благодарны тысячи калифорнийцев, потерявших свои дома в лесных пожарах?