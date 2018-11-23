Голос Америки. Як американці штурмували магазини у "Чорну п'ятницю"
У свіжому випуску "Голос Америки" – американці після святкування Дня подяки одразу ж відправились у торгові центри, аби як тільки відчиняться двері поринути у покупки за зниженими цінами. Однак, експерти зазначили, що громадяни США все більше віддають перевагу онлайн-покупкам.
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Джерело: 24 канал
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