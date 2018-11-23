Голос Америки. Як американці штурмували магазини у "Чорну п'ятницю"

У свіжому випуску "Голос Америки" – американці після святкування Дня подяки одразу ж відправились у торгові центри, аби як тільки відчиняться двері поринути у покупки за зниженими цінами. Однак, експерти зазначили, що громадяни США все більше віддають перевагу онлайн-покупкам.

Також у випуску: Українці в США вшановують пам'ять жертв штучного голоду в Україні 1932-33 років. День подяки на згарищі: за що вдячні тисячі каліфорнійців, які втратили свої будинки в лісових пожежах?