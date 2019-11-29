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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      24 Канал Программы Голос Америки
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Голос Америки: Как американский журналист пять лет работал на Донбассе

      Голос Америки 16 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Нолан Питерсон, который уже пять лет освещает войну на Донбассе, издал книгу под названием "Почему солдаты скучают за войной". В ней он рассказывает о своей борьбе с посттравматическим синдромом. А также, что заметил много схожего между украинскими и американскими военными

      Также в выпуске:

      НАТО согласилось уменьшить взносы Соединенных Штатов Америки в центральный бюджет Альянса и повысить расходы Германии.

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      Теги: Новости США Война на Донбассе Голос Америки
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