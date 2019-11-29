Голос Америки: Как американский журналист пять лет работал на Донбассе
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Нолан Питерсон, который уже пять лет освещает войну на Донбассе, издал книгу под названием "Почему солдаты скучают за войной". В ней он рассказывает о своей борьбе с посттравматическим синдромом. А также, что заметил много схожего между украинскими и американскими военными
Также в выпуске:
НАТО согласилось уменьшить взносы Соединенных Штатов Америки в центральный бюджет Альянса и повысить расходы Германии.
29 ноября
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