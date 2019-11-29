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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Голос Америки: Як американський журналіст п'ять років працював на Донбасі

      Голос Америки 135 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Нолан Пітерсон, який вже п’ять років висвітлює війну на Донбасі, видав книжку під назвою "Чому солдати сумують за війною". В ній він розповідає про свою боротьбу з посттравматичним синдромом. А також, що помітив багато схожого між українськими та американськими військовими

      Також у випуску:

      НАТО погодилося зменшити внески Сполучених Штатів Америки до центрального бюджету Альянсу і підвищити видатки Німеччини.

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      Теги: Новини США Голос Америки Війна на Донбасі
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