Голос Америки: Як американський журналіст п'ять років працював на Донбасі
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Нолан Пітерсон, який вже п’ять років висвітлює війну на Донбасі, видав книжку під назвою "Чому солдати сумують за війною". В ній він розповідає про свою боротьбу з посттравматичним синдромом. А також, що помітив багато схожого між українськими та американськими військовими
Також у випуску:
НАТО погодилося зменшити внески Сполучених Штатів Америки до центрального бюджету Альянсу і підвищити видатки Німеччини.
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