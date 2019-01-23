Голос Америки: Как через НАТО Конгресс США вновь выступил против Трампа
В свежем выпуске "Голоса Америки" – палата представителей Конгресса США почти единогласно поддержала законопроект, запрещающий президенту начинать процесс выхода Штатов из НАТО, ведь ранее Дональд Трамп будто бы не раз провозглашал подобные намерения.
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Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе начал работу во вторник, 22 января: мировые лидеры будут обсуждать политическую и экономическую ситуацию в США, Brexit, торговые войны и геополитическую напряженность между большими странами.