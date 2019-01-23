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      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Голос Америки: Як через НАТО Конгрес США знову виступив проти Трампа

      Голос Америки 39 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – палата представників Конгресу США майже одноголосно підтримала законопроект, який забороняє президенту розпочинати процес виходу Штатів із НАТО, адже раніше Дональд Трамп начебто неодноразово проголошував подібні наміри.

      Також у випуску:

      Адміністрація Трампа заявила, що визнає Хуана Гуайдо, який самостійно проголосив себе президентом, за легітимного виконувача обов'язків керівника Венесуели.

      Уряд США частково не працює уже понад місяць: якщо шатдаун триватиме квартал, зростання економіки країни скотиться до нуля. 

      Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі розпочав роботу у вівторок, 22 січня: світові лідери обговорюватимуть політичну та економічну ситуацію у США, Brexit, торговельні війни та геополітичну напругу між великими країнами.

      Теги: Давос Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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